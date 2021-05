Aus diesem Paar könnte laut Melody Haase (27) wohl echt etwas werden! Bei Ex on the Beach treffen verbitterte Ex-Partner und flirtfreudige Singles aufeinander. Bisher machten die Teilnehmer der Kuppelshow vor allem durch unverbindlichen TV-Sex und flatterhaftem Interesse von sich reden. Ob hier tatsächlich eine ernsthafte Beziehung entstehen kann? Die bereits ausgeschiedene DSDS-Bekanntheit Melody glaubt daran, wie sie im Promiflash-Interview versicherte – und zwar bei einem ganz bestimmten Pärchen der Insel.

Als potenzielles Traumpaar sieht die 27-Jährige Tommy und Sandra. "Sie passen super zusammen und ich könnte mir vorstellen, dass aus ihnen ein tolles Paar werden könnte", teilte sie gegenüber Promiflash ihren Eindruck. Was die Standhaftigkeit des französischen Charmeurs angeht, hat Melody jedoch Bedenken. "Allerdings muss Tommy dafür lernen, sich nicht von anderen Versuchungen ablenken zu lassen", glaubt die #CoupleChallenge-Gewinnerin. Dadurch könne er sich seine Zukunft mit Sandra nämlich verbauen. Die ist in den Augen der Brünetten eine tolle Frau und verdient einen ebenso tollen Mann.

Seiner Schwächen scheint sich Tommy durchaus bewusst zu sein. "Ich bin jemand, der sehr unentschlossen ist. Also wenn jetzt jemand kommt und ich sie gerne mag – ich weiß, wie ich bin manchmal", gab sich der Beau hin und hergerissen. Insbesondere die Neuzugänge Tara (28) und Vanessa hätten es ihm angetan.

