Hat der Auszug mit Martin Bashirs Interview-Skandal zu tun? Am Donnerstag wurde durch den Bericht der internen Untersuchung der BBC endgültig aufgedeckt, dass der Journalist Martin Bashir Prinzessin Diana (✝36) bei ihrem Interview im Jahr 1995 getäuscht hatte. Er hatte der damaligen Noch-Ehefrau von Prinz Charles (72) gefälschte Kontoauszüge vorgelegt, um sie zu dem Enthüllungsinterview zu bewegen. Jetzt wurden Bashirs Frau Deborah und ihre gemeinsame Tochter Eliza dabei gesehen, wie sie das Zuhause der Familie mit Koffern verließen.

Am vergangenen Freitag wurden die beiden Frauen vor dem umgerechnet fast zwei Millionen Euro schweren Heim in Hampshire von einigen Paparazzi abgelichtet. Bei sich trugen die 63-Jährige und ihre 25-jährige Tochter einen Koffer sowie zwei Übernachtungstaschen, die sie kurze Zeit später in ihr Auto luden. Auf die Nachfragen der anwesenden Fotografen antwortete das Duo nicht. Etwa zehn Minuten nach der Abreise des Mutter-Tochter-Gespanns gab eine Pressesprecherin der BBC bekannt, dass sich die Familie von Martin nicht zu den Vorfällen äußern würde.

Deborahs Mann Martin ist der Journalist, der das berühmte, aber skandalöse Interview mit Lady Diana zwei Jahre vor deren Tod geführt hatte. In dem Gespräch mit dem BBC-Reporter hatte die damals 34-Jährige über die Affäre ihres Ehemanns Prinz Charles gesprochen. "Wir waren zu dritt in dieser Ehe", hatte die Prinzessin damals erklärt und verraten, dass auch sie nicht immer treu gewesen sei.

Getty Images Martin Bashir, 2019

Getty Images Reporter Martin Bashir bei einer Pressekonferenz in Beverly Hills 2008

Getty Images Martin Bashir, Journalist

