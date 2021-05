Paloma Faith (39) ist zurück im Fitnessgame! Im vergangenen Februar hat die Sängerin ihre zweite Tochter auf der Welt begrüßt. Das Elternglück wurde zunächst allerdings überschattet: Der kleinen Maus ging es gesundheitlich nicht gut. Aufgrund einer Pilzinfektion musste sie sogar ins Krankenhaus. Jetzt geht es dem Mädchen aber wieder besser und auch Paloma ist bereit für den Alltag. Ganz oben auf dem Plan steht offenbar: den After-Baby-Body optimieren.

Auf Instagram zeigte sich die Blondine vor wenigen Tagen supersportlich im Gym. Auf einem Foto, das sie zusammen mit ihrer Personaltrainerin Sarah Lindsay zeigt, ist zu sehen, dass sie sich rund elf Wochen nach der Geburt in ein hautenges Sportoutfit geworfen hat – und offenbar fleißig trainiert. Von der einstigen XXL-Wölbung ist kaum noch was zu sehen. Die 39-Jährige präsentiert ihren Bauch bereits wieder in einem freizügigen Crop Top.

Noch kurz vor der Geburt hatte die Britin ihren Megababybauch ganz stolz im Netz präsentiert. Auf der Seite liegend rekelte sie sich vor der Kamera und ließ freien Blick auf ihre nackte Körpermitte. Nur wenige Tage nach dieser Aufnahme erblickte Baby Nummer zwei das Licht der Welt.

Instagram / palomafaith Paloma Faith mit ihrem Baby

Instagram / palomafaith Paloma Faith und ihre Tochter

Instagram / palomafaith Paloma Faith, Sängerin

