Meint Roxy Zinger es mit Eric Sindermann (32) wirklich ernst? Die beiden trafen bei Ex on the Beach aufeinander – obwohl der Berliner sich eigentlich vorgenommen hatte, um seine Ex Tara Tabitha (28) zu kämpfen, ging es zwischen dem Beau und Roxy heiß her. Tara allerdings vermutete, dass der Muskelmann für die Brünette nur ein Mittel zum Zweck sei. Hat Roxy etwa gegenüber Eric keine aufrichtigen Absichten? Promiflash hat nachgefragt!

Tara äußerte gegenüber Eric die Vermutung, Roxy würde sich an ihn ranschmeißen, um ihre beste TV-Freundin Melody Haase (27) zu rächen. Die war nämlich zuvor ausgeschieden – weil Tara sie rausgewählt hatte. Von diesen Mutmaßungen hielt Roxy im Interview mit Promiflash aber wenig: "Ich habe mir schon gedacht, dass Tara es darauf schiebt, dass ich es aus Rache tue. Aber vielleicht wollte die ihren Unmut damit kompensieren, dass ihr Ex sehr unloyal an die Sache ist."

Eric hingegen scheint dennoch extrem verletzt zu sein, wie er Promiflash gegenüber deutlich machte. "Sie hat mir so ein schönes Gefühl gegeben. Sie hat mir das gegeben, was ich bei Tara vermisst habe. [...] Ich hätte nie von ihr erwartet, dass sie mich nur benutzt und ich nur die zweite Wahl bin", klagt der enttäuschte Muskelmann.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

Anzeige

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, "Ex on the Beach"-Star

Anzeige

Instagram / _roxytv_ "Ex on the Beach"-Kandidatin Roxy

Anzeige

TVNow Eric Sindermann, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de