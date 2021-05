Ist Björn Diefenbach der attraktivste Bauer sucht Frau-Kandidat aller Zeiten? Der Hesse möchte nach drei Jahren Singledasein endlich wieder eine Partnerin an seiner Seite haben und diese im besten Fall in der Kuppelshow kennenlernen. An Auswahl dürfte es dem 32-Jährigen wohl nicht mangeln. Schon bevor die Folge ausgestrahlt wurde, in der er sich seinen potenziellen Bewerberinnen vorstellt, galt er als Hottie der Staffel. Das scheint sich nach der Ausstrahlung nun zu bestätigen!

Die Twitter-User sind von dem Agraringenieur offenbar mehr als begeistert. Der Sänger einer Coverband findet bei seinen weiblichen Fans vor allem mit seiner Leidenschaft für Pferde Anklang. "Björn hat das Zeug zum Lieblingsbauer", schwärmte eine Nutzerin. Eine andere vermutet, dass man bei ihm mit der Bewerbung deswegen etwas schneller sein müsse. "Da werden wohl Zuschriften-Rekorde geknackt", ist sich eine weitere sicher.

Das glaubt auch die Mehrheit der Teilnehmer einer Promiflash-Umfrage. Im vergangenen Jahr hatte der Hobby-Landwirt Patrick Romer die meisten Bewerbungen in der Geschichte der TV-Show ergattert. Diesen Rekord wird er in den Augen von 90,5 Prozent der Teilnehmer dank Björn aber nicht mehr lange halten können. Nur 9,5 Prozent vermuten, dass Patrick die Nummer ein bleibt.

Björn Diefenbach, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2021

"Bauer sucht Frau"-Teilnehmer Björn Diefenbach

Björn Diefenbach, "Bauer sucht Frau"-Kandidat Staffel 17

