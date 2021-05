Måneskin schreibt italienische Musikgeschichte. Am vergangenen Wochenende konnten Damiano David und seine Bandkollegen den Sieg beim Eurovision Song Contest feiern. Die Rocker aus Rom überzeugten mit ihrem Song "Zitti e buoni" nicht nur die internationale Jury, sondern vor allem das europäische Publikum. Wie gut das Lied in italienischer Sprache ankommt, zeigt sich aber erst nach dem Triumph. Und tatsächlich: Der Titel stürmt die Streaming-Charts.

Auf ihrer offiziellen Instagram-Seite kann die Rockband die Freude über den eigenen Erfolg nicht verstecken. Zu einem Clip ihrer Performance schreiben Damiano und Co.: "'Zitti e buoni' steht auf Platz neun der Spotify Global Charts." Auch wenn bis zu Platz eins noch etwas Luft ist – dieses Ranking wird wohl in die Geschichte eingehen, denn: "Das ist die höchste Zahl an Streams, die ein Song italienischer Herkunft an einem einzigen Tag jemals erreicht hat. So etwas gab es noch nie. Wir haben euch ja gesagt: Rock'n'Roll stirbt nie."

Schon vor dem Auftritt in Rotterdam hatte sich angedeutet, dass Måneskin mit ihrem Song einen Volltreffer landen könnten. Vor dem zweiten Halbfinale wurde "Zitti e buoni" schon über 27 Millionen Mal angehört. Der deutsche ESC-Teilnehmer Jendrik Siegwart kam mit seinem Song vergleichsweise auf "nur" 1,3 Millionen Aufrufe.

Anzeige

Getty Images Victoria De Angelis, Damiano David, Ethan Torchio und Thomas Raggi von Måneskin

Anzeige

Getty Images Die Band Måneskin bei der ESC-Pressekonferenz

Anzeige

Getty Images Die Band Måneskin beim ESC

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de