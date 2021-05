Offenbar war es an der Zeit für eine Veränderung! Seit 2004 ist die Schauspielerin Anne Menden (35) fester Bestandteil der GZSZ-Familie. In der Daily-Soap verkörpert sie die Rolle der Emily Wiedmann, die meistens mit glatten langen Haaren zu sehen ist. Doch damit ist jetzt erst mal Schluss – sowohl für Emily als auch für Anne, denn die 35-Jährige zeigt sich nun mit einer neuen Frisur: Anstatt der gewohnten glatten Mähne flasht Anne nun mit einer lockigen Haarpracht!

Auf Instagram veröffentlichte sie am Mittwoch ein Video, in dem sie ihre Typveränderung filmt und das Endergebnis später lächelnd präsentiert. Kurze Zeit später folgte schließlich auch ein passender Schnappschuss des GZSZ-Stars. Unter dem Reel bedankt sich Anne außerdem bei der Chef-Visagistin von GZSZ, Marlen Pötschulat, für "diese tolle Mähne". Die Darstellerin scheint hin und weg von ihrem Styling für den Drehtag zu sein, denn auch in ihrer Story findet sie nur positive Worte für das veränderte Aussehen. "Ich bin so verliebt", schreibt sie hier.

Ihre Fans sind von der neuen Frisur mehr als begeistert. Viele User kommentieren den Beitrag und überhäufen Anne mit Komplimenten à la "Du bist so schön" oder "Wow, einfach nur wow". Auch einige Schauspiel-Kollegen, wie beispielsweise Thomas Drechsel (34) finden Annes Locken super. So bezeichnet der GZSZ-Darsteller ihre Haarpracht als echten "Kracher".

Instagram / annemenden Anne Menden im Mai 2021

Instagram / annemenden Anne Menden im Mai 2021

TVNOW Anne Menden als Emily bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

