Was funkelt denn da an Ben Afflecks (48) Handgelenk? Immer mehr Anzeichen sprechen für ein Liebes-Comeback zwischen dem Hollywoodstar und seiner Ex-Verlobten Jennifer Lopez (51). Seit Wochen werden die beiden immer wieder zusammen gesichtet. Es scheint ganz so, als würden Ben und J.Lo kaum eine Minute ohneeinander verbringen. Dabei immer am Handgelenk des "Daredevil"-Stars: Eine Uhr, die der, die er einst von Jennifer geschenkt bekommen hat, zum Verwechseln ähnlich sieht.

Der Schauspieler und die Sängerin verbrachten das Wochenende zusammen in Miami. Dabei wurden sie sowohl auf dem Balkon ihrer Bleibe als auch bei einem gemeinsamen Gym-Besuch von Paparazzi abgelichtet. Beide Male trug Ben eine silberne Kettenuhr. Eigentlich nichts Erwähnenswertes – würde diese Uhr nicht genauso aussehen wie ein Geschenk von J.Lo aus dem Jahr 2002.

Damals hatte die "Hustlers"-Darstellerin Ben in ihrem Musikvideo zu "Jenny From The Block" eine Uhr geschenkt, die er danach gerne trug. Unter anderem führte er sie bei einem gemeinsamen Basketball-Spiel der Los Angeles Lakers aus. Sein aktuelles Lieblingsaccessoire ist von dieser Uhr auf dem ersten Blick nicht zu unterscheiden. Doch was glaubt ihr: Hat der 48-Jährige die Uhr all die Jahre aufbewahrt und jetzt wieder rausgekramt? Nehmt an unserer Umfrage teil.

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, 2003

Anzeige

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2003

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de