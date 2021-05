So redet Jennifer Aniston (52) über ihren Ex! Die Schauspielerin wurde durch die beliebte Sitcom Friends zusammen mit ihren Schauspiel-Kollegen Courteney Cox (56), Matthew Perry (51), David Schwimmer (54), Matt LeBlanc (53) und Lisa Kudrow (57) in Windeseile zum absoluten Hollywoodstar. Gerade erst wurde ein Reunion-Special der Serie mit allen sechs Hauptdarstellern veröffentlicht. Darin geht es nicht nur um die Hauptcharaktere der Show, sondern auch kurz um Jennifers Verflossenen Brad Pitt (57). Jen selbst reagiert auf das Gespräch um ihren Ex-Bräutigam eher kurz und knapp.

Als die Serie zu immer größerer Bekanntheit aufstieg, wurden auch die Schauspieler der Gastrollen immer prominenter. In der "Friends"-Reunion erinnerte sich Hauptdarsteller David Schwimmer an die Gäste zurück. "Wir hatten tolle Gaststars in unserer Show", sagte er und betonte: "Ich konnte es nicht glauben: Das waren alles Leute, von denen wir wirklich große Fans waren." Dabei erwähnte er Jennifers Ex-Mann und sagte: "Dein Typ Brad hat einen Auftritt gehabt". Als er zu der 51-Jährigen rüberschaute, reagierte Jen recht cool und stimmte zu: "Pitt kam und hat einen Auftritt gehabt."

Auch wenn diese Reaktion eher reserviert scheint, denkt Jennifer Aniston keinesfalls schlecht über den Gastauftritt ihres Verflossenen: Erst vor wenigen Tagen gab sie in einem Interview mit Access Hollywood preis, dass sie seine Schauspielleistung in der Folge von "Friends" "fantastisch" fand. Brad und Jennifer waren zum Zeitpunkt des Gastauftrittes verheiratet, trennten sich 2005 jedoch nach fünf Jahren Ehe.

Getty Images Jennifer Aniston und David Schwimmer in "Friends", 2002

Getty Images Jennifer Aniston und Brad Pitt, 2001

Getty Images David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow und Matt LeBlanc

