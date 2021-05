Lena Meyer-Landrut (30) ist wieder da! Nachdem die Sängerin vor einigen Wochen ihre Community durch die Löschung aller ihrer Social-Media-Beiträge verwirrt hatte, kehrte sie kurze Zeit später mit neuer Musik zurück. Zuvor hatte sie einige kurze, aber vielversprechende Clips veröffentlicht. Die Videos stellten die Ankündigungen für ihre drei kommenden EPs dar. Jetzt sprach die 30-Jährige auch endlich wieder persönlich zu ihren Fans.

Am Freitagnachmittag veröffentlichte die "Satellite"-Interpretin drei kurze Videos von sich in ihrer Instagram-Story. Es ist das erste Mal seit der Neustrukturierung, dass sich Lena vor der Kamera zeigt und einige Worte an ihre Follower richtet. "Ich bin etwas aufgeregt. Das ist meine erste Story! Oh mein Gott", begann die gebürtige Hannoveranerin ihre Aufnahme. "Ich weiß gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Ich habe so lange nicht mehr in diese Kamera rein gesprochen. [...] Das ist so ungewohnt", fuhr sie fort, wirkte dabei jedoch sehr zufrieden.

Später verriet sie ihrer Community noch, dass sie sich "gerade am Set" befände und dass ab morgen etwas auf ihre Supporter zukommen würde. "Es kommt etwas Neues. Nicht morgen, aber bald. Ich bin ganz aufgeregt!", erklärt sie euphorisch. "Es wird so toll!", freut sie sich abschließend.

