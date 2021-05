Sie bekommt süßen Support von einem ihrer Lieblingsmenschen! Heute Abend ist es endlich so weit – das große Finale von Let's Dance findet statt. Neben Rúrik Gíslason (33) und Nicolas Puschmann (30) steht auch Valentina Pahde (26) im Showdown. Zusammen mit Tanzpartner Valentin Lusin (34) will auch die GZSZ-Darstellerin den Titel "Dancing Star" 2021 mit nach Hause nehmen – und genau deswegen wünscht ihr vor allem ihre Freundin und Kollegin Chryssanthi Kavazi (32) alles Glück dieser Welt: Im Netz widmet Chryssa ihrer Valentina ein paar motivierende Worte!

In ihrer Instagram-Story erzählt die 32-Jährige, wie sehr sie sich für ihre Freundin freut. "Heute ist der Tag der Tage – heute ist das 'Let's Dance'-Finale und Vali ist dabei. Ich konnte die Nacht auch nicht schlafen, weil ich selbst so aufgeregt war", erzählt sie happy. Die Schauspielerin könne es mittlerweile gar nicht mehr abwarten, die Beauty tanzen zu sehen. Gern hätte sie Valentina auch vor Ort unterstützt – aus zeitlichen Gründen schafft sie es jedoch nicht.

Nichtsdestotrotz steht Chryssanthi voll und ganz hinter ihrer besten Freundin. "Ich werde sie zu 100 Prozent unterstützen, werde mir die Show von meinem Sofa aus anschauen, einen Wein gönnen und hoffen, dass sie gewinnt. Sie hat es einfach verdient, sie hat es ganz toll gemacht und mit so viel Liebe und Freude", plaudert sie in ihrer Story weiter. In ihren Augen habe Valentina so hart an sich gearbeitet, dass sie es ihr einfach ganz besonders gönne, "Let's Dance zu gewinnen.

Getty Images Valentin Lusin und Valentina Pahde bei "Let's Dance"

Instagram / valentinapahde Chryssanthi Kavazi und Valentina Pahde

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi, Schauspielerin

