Alex Mariah (23) ist die glückliche Siegerin von Germany's next Topmodel! Auf der Pressekonferenz nach dem großen Finale spricht unter anderem auch Promiflash mit der GNTM-Gewinnerin über ihren Erfolg – und entlockt ihr dabei das eine oder andere private Detail. So unter anderem auch, warum sie während der Staffel nie mit ihrer Familie telefoniert hatte. Das hatte aber nichts mit fehlendem Rückhalt zu tun – im Gegenteil: Ihre Liebsten stehen voll und ganz hinter ihr. Es gab jedoch einen anderen Grund. "Man darf nicht vergessen, dass ich mich dazu entschieden habe, in die Öffentlichkeit zu gehen. Das bedeutet aber nicht, dass meine Familie, mein engstes Umfeld oder auch mein entfernteres Umfeld sich dazu entschieden hat", macht die 23-Jährige deutlich.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de