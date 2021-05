Hofft hier der nächste Verflossene darauf, an seiner vergangenen Liebelei mit Jennifer Lopez (51) anzuknüpfen? Nach ihrer Trennung von Alex Rodriguez (45) sorgt die Musikerin gerade zurück an der Seite von Ben Affleck (48) für Schlagzeilen. Das Ex-Paar scheint sich bei zahlreichen Wochenendtrips oder beim gemeinsamen Gym-Besuch wieder anzunähern. Doch der Schauspieler scheint nicht der Einzige zu sein, der nur zu gerne an seine Beziehung mit J.Lo zurückdenkt. Auch P. Diddy (51) schwelgt wohl in Erinnerungen und teilte ein gemeinsames Bild aus alten Zeiten.

Via Instagram überraschte der Rapper seine Follower nun mit einem unerwarteten Throwback-Foto: Hand in Hand spaziert er darauf mit keiner Geringeren als der "Jenny From The Block"-Interpretin durch die Straßen. Das einstige Pärchen ging 1999 bis 2001 gemeinsam durchs Leben, doch diese zwei Jahre scheinen bei dem heute 51-Jährigen einen solchen Eindruck hinterlassen zu haben, dass er selbst 20 Jahre später noch öffentlich daran erinnert. Ob er nach den Bildern von Ben und Jen nun ebenfalls auf eine zweite Chance hofft?

In den Kommentaren findet der Gedanke an eine Reunion der beiden Musikgrößen jedenfalls Anklang. "Es wird Zeit", "Sag ihr, sie soll endlich nach Hause kommen" und "Bye Ben" heißt es darin unter anderem. "Du bist der Nächste, Diddy", ist sich einer seiner Fans sogar schon jetzt sicher.

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2003 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images P. Diddy und Jennifer Lopez in Las Vegas

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Jennifer Lopez und P. Diddy auf der Met Gala 1999

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de