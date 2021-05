Bekommt Diogo bei Ex on the Beach endlich ernsthafte Konkurrenz? In der Kuppelshow lässt der einstige Temptation Island-Verführer absolut nichts anbrennen. Schon in der ersten Nacht landete er mit Celina in der Kiste. Die Blondine betonte seitdem zwar, sie mache sich keine Hoffnungen auf etwas Ernstes mit Diogo, kommt aber nicht wirklich von dem tätowierten Hottie los. Als die beiden ihre Liaison endgültig beendeten, flossen bei der toughen Beauty die Tränen. Nun wurde Celina aber von ihrem Ex überrascht – und ist offenbar schon wieder hin und weg.

In der aktuellen Folge zog Maurice Haushammer in die Villa ein, die einstige Affäre der Supermarktkassiererin. Dass Celina jetzt wieder auf ihn trifft, überraschte sie sichtlich: "Er ist extrem mein Typ. Boah, krass ist das heftig, eineinhalb Jahre ist das jetzt her." Ob sie mit dem tätowierten Bartträger etwa noch eine Rechnung offen hat? Der 27-Jährige erklärte nämlich, dass Celina ihn damals einfach stehen ließ, was er als sehr respektlos empfunden habe.

Doch nicht nur Celina scheint für Diogo nun nicht mehr verfügbar zu sein. Eigentlich hatte der Tätowierer ein Auge auf Chrissi – Halils Ex – geworfen, knutsche mit ihr auch schon wild unter der Dusche herum. Doch die vergnügte sich kurz darauf mit ihrem Verflossenen im Schakalaka-Raum. Und auch Diogos Ex-Affäre Melody Haase (27) hatte bereits vor mehreren Folgen die Show verlassen.

TVNOW Maurice Haushammer, "Ex on the Beach"-Kandidat 2021

TVNOW "Ex on the Beach"-Kandidatin Celina

TVNOW Diogo und Maurice bei "Ex on the Beach"

