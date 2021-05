Peyman Amin (50) ließ kein gutes Haar an den diesjährigen Finalistinnen von Germany's next Topmodel. Der Model-Agent, der selbst in den Staffeln eins bis vier Juror der Castingshow gewesen ist, meinte in einem Interview, dass er keine der Top Vier buchen würde. Heidi Klums (47) Finalistinnen-Auswahl betitelte er als "seltsam". Gegenüber Promiflash äußern sich die betroffenen Kandidatinnen nun selbst. Dascha Carriero (21) sagte zum Beispiel: "Ich finde, man muss aufpassen, was man sagt, weil es dann irgendwie schon krass an Mobbing grenzen könnte."

