Date Night bei Bastian Schweinsteiger (36) und seiner Frau Ana Ivanovic (33)! Das Paar, das sich im Jahr 2016 das Jawort gab und zusammen zwei Söhne hat, schätzt seine Zeit zu zweit sehr. Regelmäßig teilen die Tennisspielerin und der ehemalige Fußballer Eindrücke von ihren Pärchen-Abenden. Zuletzt erfreuten die zwei ihre Community beispielsweise mit einem niedlichen Foto aus dem Pool. Jetzt gönnten sich das Ehepaar mal wieder eine Auszeit und ging gemeinsam aus.

Am Sonntag veröffentlichte Ana einen Schnappschuss auf ihrem Instagram-Account, der sie und ihren Ehemann zeigte. Das Pärchenfoto untertitelte sie mit den Worten "Wenn die Eltern es schaffen, sich rauszuschleichen" und erfreute so ihre Fans. Auch Promis wie Til Schweiger (57) drückten ihr Gefallen in Form eines Likes aus und das Model Svenja Holtmann machte der zweifachen Mutter sogar ein Kompliment zu ihrem hübschen Kleid in Rot.

Kurze Zeit später tat es Bastian seiner Frau gleich und postete auf seinem Profil ein Bild, auf dem er sein schickes Outfit zur Schau stellte. Auch seine Follower überschütteten den 36-Jährigen mit positiven Nachrichten und "Gefällt mir"-Angaben. "Aufgedonnert – könnt ihr erraten, wofür? Hier ein kleiner Tipp – schaut euch Anas Profil an", lautete Schweinis Bildunterschrift.

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger im Mai 2021

Instagram / anaivanovic Ana Ivanović im Mai 2021

Instagram / anaivanovic Bastian Schweinsteiger und seine Ehefrau Ana Ivanović

