Es war eine lange Reise für Sarah Engels (28) zu ihrem Liebesglück mit ihrem Julian (28). In der achten Staffel von DSDS hatte sie Pietro Lombardi (28) kennengelernt, den Vater ihres Sohnes. Damals hatte eine Hochzeit ihre Beziehung gekrönt. Die Ehe hielt jedoch nur drei Jahre. Nach der Trennung von Pietro behielt Sarah seinen Nachnahmen – bis zu ihrer jetzigen Hochzeit mit ihrem Julian. Mit ihrer zweiten Ehe geht nun auch die Rückkehr zu ihrem Mädchennamen einher!

Sarah macht es nun ganz offiziell. Wo einst noch Lombardi stand, ziert nun wieder Engels in schwarzen Lettern die Instagram-Bio der 28-Jährigen. Doch nicht nur auf Sarahs Profil hat sich etwas verändert: Julian, der zuvor Büscher hieß, hat bei der Eheschließung nämlich auch den Mädchennamen seiner Frau angenommen. Ganz verschwunden ist der Name Lombardi aus der kleinen Patchwork-Familie jedoch nicht. Sohnemann Alessio (5) trägt nämlich nun stolz die Namen beider Elternteile.

In einem Video, das sie auf ihrem Kanal teilte, erklärte Sarah bereits, wie es zu der Entscheidung für ihren Mädchennamen kam. "Ich möchte, dass mein Künstlername in Zukunft wieder Sarah Engels ist, weil damit hat einfach alles angefangen", stellt sie klar und betont darüber hinaus, dass es für sie nun an der Zeit sei, ein neues Kapitel zu schreiben.

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels und Alessio Lombardi-Engels

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels an Neujahr 2021

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels

