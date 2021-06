Was passierte hinter den Kulissen bei Die Höhle der Löwen? In der vergangenen Folge der beliebten TV-Show stellten Anja Niehoff und Hans Knöchel ihr Start-up Lambus vor: Mit ihrer App wollen die Gründer ihren Kunden die Reiseplanung erleichtern. Letztendlich bot Carsten Maschmeyer (62) – trotz vorheriger Zweifel aufgrund der aktuellen Gesundheitslage und den Reisebeschränkungen – ein Investment an. Jedoch platzte der Lambus-Deal nach den "Die Höhle der Löwen"-Dreharbeiten!

"Der Deal wurde im Nachgang ausführlich weiterverhandelt und es lag sogar schon ein Termsheet vor", berichtete Lambus-Gründer Hans Knöchel gegenüber Gründerszene. Allerdings seien die Verhandlungen im Sommer 2020 zum Erliegen und der Deal letztendlich nicht zustande gekommen. "Der Plan war, große Teile des Investments in die Skalierung der Plattform zu stecken", erzählte der Unternehmer. Dieses Vorhaben sei aber aufgrund der Gesundheitskrise nicht möglich gewesen.

Auch Carsten Maschmeyer äußerte sich inzwischen zu dem geplatzten Deal: Die aktuelle Lage habe die Reisebranche langfristig beeinträchtigt. "Deswegen waren die Voraussetzungen, unter denen der Deal im Frühjahr 2020 – als man noch auf ein baldiges Ende der Pandemie hoffte – geschlossen wurde, traurigerweise nicht mehr gegeben", erklärte er die Entscheidung. Trotzdem stehe er weiterhin mit den Gründern in Kontakt.

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer, Investor bei "Die Höhle der Löwen"

TVNow/ Bernd-Michael Maurer Anja Niehoff und Hans Knöchel bei "Die Höhle der Löwen"

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer, Investor bei "Die Höhle der Löwen"

