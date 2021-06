Heute Abend ist es wieder soweit: Im Rahmen der beliebten TV-Show Sing mein Song – das Tauschkonzert geben Stefanie Heinzmann (32), Nura (32), Gentleman (47) und Co. wieder fremde Hits zum Besten – und zwar diesmal von Johannes Oerding (39). Der gebürtige Münsteraner stürmte in der Vergangenheit beispielsweise mit Songs wie "An guten Tagen" und auch "Hier mit dir" die Charts. Aber welche Hits von Johannes werden die Musiker heute Abend bei "Sing meinen Song" performen?

Eins dürfte klar sein: Die Zuschauer dürfen sich wieder auf einen Abend voller musikalischer Überraschungen freuen. Immerhin wird Stefanie nicht nur das Lied "Ungeschminkt" zum Besten geben, sondern das heutige Tauschkonzert auch moderieren. Nura wird den Song "Zieh dich aus" neu interpretieren und Gentleman wird "So schön" singen. Johannes selbst performt seinen Hit "Die guten Zeiten sind jetzt", zu dem er von Wincent Weiss (28) inspiriert wurde.

Damit nicht genug: DJ BoBo (53) wird sich zudem Johannes' Werk "Unter einem Hut" zu eigen machen – und zwar als Swingnummer. Der gebürtige US-Amerikaner Ian Hooper von den Mighty Oaks wird "Wenn du gehst" auf Deutsch singen. Und Joris (31) wird eine besondere Ehre zuteil: Der Musiker wird nämlich dem Titelsong der aktuellen Staffel "An guten Tagen" seine persönliche Note verleihen.

TVNOW / Markus Hertrich Stefanie Heinzmann, "Sing meinen Song"-Teilnehmerin

TVNOW / Markus Hertrich Nura bei "Sing meinen Song"

TVNOW / Markus Hertrich Joris bei "Sing meinen Song"

