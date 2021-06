Jessica Paszka (31) meldet sich endlich persönlich bei ihrer Community. Nach der Geburt ihrer Tochter Hailey-Su hatte sich die einstige Bachelorette eine Social-Media-Auszeit gegönnt, um die Zeit mit ihrer kleinen Prinzessin in vollen Zügen zu genießen. Jetzt ist die Verlobte von Johannes Haller (33) aber zurück auf Instagram und schwärmte von ihrer neuen Aufgabe: "Ich bin eine Vollblut-Mama. Ich konnte es damals nie so richtig verstehen, weil ich selbst kein Kind hatte, aber es ist wirklich, wirklich das Allerschönste auf dieser Erde, Mama zu sein, ich könnte einfach vor Freude in die Luft springen." Außerdem gab sie ein ehrliches Gesundheitsupdate der dreiköpfigen Familie. Wie es dem Trio geht, seht ihr im Video…

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de