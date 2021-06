Sebastian Preuss (31) gibt einen seltenen Einblick in sein Liebesleben! Nur wenige Monate nachdem der Münchner als Single aus dem Bachelor-Abenteuer herausgegangen war, verriet er, dass er offenbar seine Mrs. Right kennengelernt hat. Seine Liebste hat der Kickboxer zwar noch nicht öffentlich vorgestellt, allerdings schon in den höchsten Tönen von ihr geschwärmt. Jetzt taucht Bastis Freundin aber tatsächlich in seiner Social-Media-Story auf.

Für seinen Instagram-Kanal filmt der 31-Jährige sich und seine Partnerin beim Sonnen auf einer grünen Wiese. Während der Sportler oben ohne auf einer Decke liegt, hat es sich die unbekannte Lady auf seinem Rücken gemütlich gemacht. Hand in Hand genießen die beiden Turteltauben ihre Zweisamkeit. Das Gesicht seiner Freundin zeigt Basti in der Story aber nach wie vor nicht.

Ob der Handwerker demnächst noch mehr von seinem Liebesleben preisgibt? Vor einigen Wochen hatte er eigentlich angekündigt, dass er seine Partnerin demnächst vorstellen möchte. "Ich würde sie sehr gerne bald zeigen. Sie lebt nicht so in dieser Social-Media-Welt, und dennoch steht dem nichts im Wege", plauderte er in einem Livestream aus.

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, ehemaliger Bachelor

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss und seine Freundin

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss und sein unbekannter Flirt

