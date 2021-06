Bei Schauspieler KJ Apa (23) und seiner Freundin Clara Berry geht momentan alles ganz schön schnell. Noch nicht lange ist es her, dass es bloße Gerüchte waren, dass der Riverdale-Star eine neue Partnerin an seiner Seite hat. Doch dann überschlugen sich die Neuigkeiten und überraschenderweise bestätigte KJ neben seiner Beziehung auch noch gleich die Schwangerschaft von Model Clara. Und die postete jetzt neue Bilder ihres kugelrunden Babybauchs!

Wie neue Instagram-Bilder zeigen, haben KJ Apa und seine Freundin offenbar mit dessen Kumpel Leonard eine schöne Zeit in der kanadischen Stadt Montreal verbracht. Im lässigen Sport-BH brachte Clara ihre Schwanger-Rundungen perfekt zur Geltung. Ein Bild zeigt die Dunkelhaarige sogar mit ihrer Mutter, die sich offensichtlich schon auf ihr baldiges Enkelkind freut.

Die Fangemeinde der beiden kam aus dem Staunen nicht heraus. Herzchen-Smileys und gute Wünsche für die werdenden Eltern findet man in den Kommentaren. "So ein schöner Bauch!", freute sich eine Nutzerin und andere pflichteten ihr bei: "So eine schöne werdende Mutter!"

Anzeige

Instagram / clara.berry KJ Apas Freundin Clara Berry

Anzeige

Instagram / clara.berry KJ Apas Freundin Clara Berry und ihre Mutter

Anzeige

Instagram / clara.berry Model Clara Berry mit ihrer Mutter, KJ Apa und seinem Kumpel Leonard Mauduit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de