Wie läuft es eigentlich bei Sabrina Mina (28) und Mehmet (29)? Die beiden lernten sich bei der neuen Datingshow 5 Senses for Love kennen und lieben. Im Finale der Staffel gaben sich die beiden in einer intimen Trauung das Jawort. Seit den Dreharbeiten sind schon einige Monate vergangen. Im Promiflash-Interview verriet die ehemalige Temptation Island-Teilnehmerin, wie die Ehe nach der Sendung mit Mehmet läuft.

"Ich kann behaupten: Mehmet ist für mich mein Seelenverwandter... Wir sehen uns manchmal an und sehen, was der andere denkt, wir beenden den Satz für den anderen, weil dieser gerade an GENAU dasselbe denkt", schwärmte Sabrina von ihrem Ehemann im Gespräch mit Promiflash. Laut der Blondine verstehen sich die frischgebackenen Eheleute einfach blind, was sich irgendwie verrückt, aber auch wunderschön anfühle. Die beiden verbrachten jüngst auch ihre Flitterwochen auf einer romantischen Insel.

Ihr Kennenlernen in der Datingshow war sehr ungewöhnlich und intensiv, doch laut Sabrina hat sie dieser Umstand noch mehr zusammengeschweißt: "Die Zeit von null auf 100 mit einem zu dem Zeitpunkt noch fremden Menschen zusammenzuleben und 24/7 aufeinander zu kleben, war zwar schön, aber natürlich auch eine wahnsinnige Umstellung, wo es auch mal kleinere Kriseleien gab." Diese Konflikte haben die beiden aber gemeinsam gemeistert und hinter sich gelassen. Insgesamt läuft die Ehe der beiden Turteltauben sehr gut und sie sind sehr glücklich.

Instagram / sabrinamina_official Sabrina und Mehmet, 2021 in Hanimaadhoo

Instagram / sabrinamina_official Sabrina und Mehmet, 2021 in Hanimaadhoo

Instagram / sabrinamina_official Sabrina und Mehmet, "5 Senses for Love"-Pärchen

