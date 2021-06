In wenigen Stunden ist es so weit – und die Profis können es sicher kaum noch erwarten! Freitagabend findet zum dritten Mal die beliebte Profi-Challenge von Let's Dance statt. Die Profitänzer können in diesem Jahr wieder zeigen, was sie drauf haben. Die angekündigten Performances versprechen schon jetzt eine Hammer-Show! Doch wer wird am Ende des Abends den Pokal mit nach Hause nehmen können?

Wird es in diesem Jahr ein Kopf-an-Kopf-Rennen oder gibt es einen klaren Favoriten unter den Fans? Das Ehepaar Lusin wird wohl einen kleinen Vorteil gegenüber den anderen Profis haben – Renata (33) und Valentin (34) standen nämlich erst vergangene Woche mit ihren Promis im großen "Let's Dance"-Finale. Doch die anderen Profi-Konstellationen haben da sicher noch ein Wörtchen mitzusprechen. Die Show-Dance-Götter Kathrin Menzinger (32) und Vadim Garbuzov (34) werden in diesem Jahr sicherlich nicht kampflos aufgeben. Aber auch Regina (32) und Sergiu Luca (38) werden heute Abend angriffslustig sein.

Und die anderen Paare? Die werden sich sicherlich ebenfalls nicht so leicht geschlagen geben – denn alle sind heiß auf den Pokal. Doch von einem Profi müssen sich die Fans nach dieser Show erst einmal verabschieden. Robert Beitsch (29) wird heute Abend ein vorerst letztes Mal auf dem "Let's Dance"-Parkett stehen. Zusammen mit Oxana Lebedew und Katharina Lebedew wird er einen Mix aus Akrobatik, Rumba, Contemporary und Samba auf die Bühne bringen. Was glaubt ihr – wer wird heute triumphieren? Stimmt in der Umfrage ab!

