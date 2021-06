Baby-Überraschung bei dem Schauspielpaar Troian Bellisario (35) und Patrick J. Adams (39)! Letzterer wurde durch seine Rolle des jungen Anwalts Mike bei Suits bekannt, wohingegen seine Ehefrau es als Spencer Hastings in der Hit-Serie Pretty Little Liars zu weltweitem Ruhm brachte. Die beiden sind bereits Eltern eines Kindes. Vor Kurzem gaben sie bekannt, dass sie heimlich zum zweiten Mal Eltern geworden sind. Die Seriendarstellerin gewährte ihren Followern nun erstmals einen Blick auf ihr Baby Nummer zwei.

Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte die Schauspielerin nun einen schwarz-weißen Schnappschuss, der sie und ihr Baby, das sie auf dem Arm hält, von hinten zeigt. Sie stehen vor einem Fenster und Troian gibt ihrer Tochter einen Kuss auf die Stirn. "Miss Elliott Rowena Adams kam am 15. Mai unter sehr wilden Umständen zu uns. Eine neue Ära für diese Familie. Willkommen, meine Liebe", schrieb Troian in dem zugehörigen Bildbeitrag. Außerdem gab sie an, dass ihr Ehemann Patrick der Fotograf des Bildes war.

In der Kommentarspalte des Posts sammeln sich einige Glückwünsche. Unter den Gratulanten befinden sich auch ehemalige Kolleginnen von "Pretty Little Liars". "Herzlichen Glückwunsch an die wunderschöne Familie", schrieb zum Beispiel Janel Parrish (32).

Getty Images Patrick J. Adams und Troian Bellisario

Instagram / sleepinthegardn "Pretty Little Liars"-Star Troian Bellisario

Getty Images Die Stars von "Pretty Little Liars" im Juni 2013

