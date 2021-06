Die deutschen Stars sind im Tattoo-Fieber! Inzwischen kann man in einigen Städten unter Auflagen wieder zum Tätowierer gehen. Diesen Umstand hat Reality-TV-Star Chris Broy gleich mal genutzt, um sich die Worte "breathe in" und "breathe out" je auf eine Hand stechen zu lassen – zur großen Belustigung seiner Fans. Auch Ex-Bachelorette und Tattoo-Fan Gerda Lewis (28) freut sich über neue Tinte: Das Datum "19.05.20" ziert nun ihren Handrücken. Sänger Wincent Weiss (28) hat sich jetzt ein wesentlich "kreativeres" Motiv für seinen Fußknöchel ausgesucht...

Am Freitag berichtete der Musiker der Moderatorin Inka Bause (52) im MDR Riverboat: "Das wurde heute Mittag bei einem Interview mit dem Moderator Felix Heklau gestochen. [...] Das Motiv ist ein glückliches Bügeleisen mit Armen und Füssen geworden." Doch wie kommt man bloß auf so seine Idee? "Vor fünf Jahren haben wir darüber gesprochen, dass ich nicht so gut bügeln kann. Ich habe auch eine Verbrennungsnarbe vom Bügeleisen", erklärt Wincent.

Tatsächlich war das Ganze eine Spontanaktion! "Ich wusste davon nichts. [...] Wir kamen in die MDR-Tiefgarage rein – schon ein suspekter Ort für ein Interview – dort war ein kleines Set aufgebaut und ein großer, tätowierter Mann war vor Ort. Ich dachte, er ist Kameramann, bis Felix sagte: 'Wir können dich auch tätowieren während des Interviews'", schildert Wincent. Da er bereits ein paar Tattoos habe, habe er nicht lange gezögert. "Ich treffe Entscheidungen immer innerhalb von drei Sekunden. Und eher immer pro."

