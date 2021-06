Er feiert heute einen runden Geburtstag! Mark Wahlberg (50) ist seit Jahren einer der erfolgreichsten Schauspieler in Hollywood. Vor allem mit seinen Action-Streifen wie "Pain & Gain" oder "Shooter" hat er sicherlich schon das eine oder andere Fan-Herz zum Schmelzen gebracht. Dass der Hottie am Samstag nun schon 50 Jahre alt wird, ist ihm nicht anzusehen – Mark ist immer noch so schnuckelig wie zu Beginn seiner Karriere!

Anfang der 90er-Jahre hatte der US-Amerikaner seinen Durchbruch als Sänger. Mit der Hip-Hop-Formation Marky Mark and the Funky Bunch feierte der heute 50-Jährige so einige Erfolge. Parallel dazu entdeckte er aber auch seine Leidenschaft fürs Schauspielern und war Werbegesicht für eine große Kampagne von Calvin Klein. Mittlerweile ist Mark auch als Produzent erfolgreich unterwegs. Zuletzt half er bei der Produktion des Netflix-Streifens "Spenser Confidential" mit. Großartig verändert hat sich der Hollywoodstar über die Jahre aber nicht – Mark scheint kaum gealtert zu sein.

Doch nicht nur beruflich läuft bei dem Schauspieler alles rund – auch privat hat er seinen persönlichen Jackpot gezogen. Seit 20 Jahren ist Mark mit Rhea Durham (42) zusammen – 2009 hatten die beiden geheiratet. Zusammen hat das Paar vier gemeinsame Kinder, zwei Söhne und zwei Töchter.

