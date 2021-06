Bärbel Wierichs alias "Techno-Bärbel" ist bei ihrem Enkel Jimi Blue Ochsenknecht (29) hoch angesehen! Erst zum Muttertag war die 80-Jährige im Fernsehen präsent und stand mit ihrer Tochter Natascha Ochsenknecht (56) in der Küche bei Grill den Henssler. Dabei schwärmte sie von ihren wilden Partynächten, bei denen sie sich auch in ihrem Alter vor jungen Verehrern kaum retten kann. Nun sang auch Jimi Blue Lobeshymnen auf seine coole Feier-Oma.

"Ihr Name ist Bärbel, wird aber auch Techno-Bärbel genannt, weil sie ganz gerne feiern geht und manchmal auch länger unterwegs ist als ich", erzählte der 29-Jährige bei "Das Wunschmenü der Stars" über seine Großmutter. Selbst ihn hat sie schon nach Club-Empfehlungen in Berlin gefragt. Als ihr Enkel dann jedoch ohne böswilligen Hintergedanken Läden für ältere Semester aufgelistet hat, war die Empörung groß. "Was will ich denn da? Da sind ja nur Rentner! Ich will zu den jungen Leuten", gab der Schauspieler die Worte seiner Oma wieder und fasste zusammen: "Sie geht halt super gerne feiern."

Laura Karasek, die ebenfalls mit am Tisch saß, lobt sich diese Einstellung. "Ich finde das so gut! Ich finde das eh so blöd, wenn es dann immer heißt 'Dafür bist du zu alt'", klagte die Moderatorin. Das sieht Jimi genauso. "Hauptsache, man fühlt sich wohl. Du kannst hingehen, wohin du möchtest und wie du möchtest. Hauptsache, man hat Spaß", stimmte der Sohn von Uwe Ochsenknecht (65) zu.

TVNOW/Frank W. Hempel Bärbel Wierichs mit ihrer Tochter Natascha Ochsenknecht

TVNOW / ITV Studios Germany Jimi Blue Ochsenknecht bei "Das Wunschmenü der Stars – Alle unter einem Dach"

Instagram / nataschaochsenknecht Cheyenne, Natascha, Jimi und Wilson Ochsenknecht mit Bärbel Wierichs

