Lucy Diakovska (45) schwebt auf Wolke sieben! Vor einigen Wochen meldete sich die Sängerin mit ihrer Band No Angels zurück. Die vier Damen feiern nämlich das zwanzigjährige Jubiläum. Doch sie veröffentlichen nicht nur Hit-Remakes, sondern auch neue Musik und Musikvideos. Aber auch das Privatleben scheint nicht zu kurz zu kommen. Für Lucy ist das Band-Comeback nicht nur ein Karriere-Push – sie soll dadurch auch ihre Traumfrau kennengelernt haben.

Die vier Mädels veröffentlicht gerade erst das neue Musikvideo zu der Single "Still In Love With You" – in dem Clip geht es ordentlich zur Sache. In einer Szene rekelt sich Lucy mit einer hübschen Brünetten im Bett. Und genau bei diesen Dreharbeiten hat sie Amors Pfeil getroffen – Lucy ist seit Kurzem mit ihrer Szenenpartnerin liiert, wie Bild nun von einem Insider erfuhr. Es gibt sogar ein Foto, dass die beiden Damen bei einem Liebespicknick zeigt. Seit dem Videodreh vor drei Wochen sollen sie unzertrennlich sein.

Die neue Frau an Lucys Seite soll Marcella de Souza heißen. Die Tänzerin ist zweifache Mama und lebt von dem zugehörigen Papa getrennt. "Deutschland hat dieses Jahr wieder mein Herz erobert. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich gleichzeitig beruflich und privat sehr glücklich. Das Leben hat mir wieder das Sonnenlicht geschenkt", soll Lucy auf Anfrage erklärt haben.

Anzeige

Getty Images No Angels, 2021 bei "Let's Dance!

Anzeige

Instagram / marcella_dsz Marcella de Souza, Model

Anzeige

Getty Images Lucy Diakovska, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de