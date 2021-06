Rote Rosen-Fans aufgepasst: Jetzt kommt Dörte! Die beliebte ARD-Telenovela bekommt einmal mehr einen Neuzugang. Zuletzt konnten sich die Zuschauer über Gastrollen diverser prominenter Gesichter freuen. So statteten unter anderem Gute-Laune-Sänger Ross Antony (46), der berühmte Kinderliedermacher Rolf Zuckowski (74) und sogar der Kabarettist Rüdiger Hoffmann (57) der Daily Soap in Gastrollen einen Besuch ab. Und jetzt kommt auch in den Hauptcast frischer Wind: Edelgard Hansen spielt ab August Jens' Mutter Dörte Reichard!

Wie die ARD in einer Pressemitteilung mitteilte, kommt die pensionierte Pastorin Dörte Reichard unerwartet nach Lüneburg, um näher bei ihrem Sohn Jens und ihrer Enkelin Ellen zu sein. In den Ruhestand zu gehen wie ihr Mann, das kommt für Dörte noch lange nicht infrage. So platzt sie mitten in die Hochzeitsvorbereitungen von Jens (Martin Luding, 50) und Mona (Jana Hora-Goosmann, 53), hat für alle ein offenes Ohr und unterstützt einfühlsam bei den Vorbereitungen der Zeremonie. Auf der Treppe des Standesamtes passiert dann allerdings ein Unfall – Dörte bricht zusammen. Wie es nach diesem kleinen Schockmoment weitergeht, können interessierte Zuschauer voraussichtlich ab Anfang August 2021 im Ersten verfolgen.

Für Schauspielerin Edelgard Hansen, die bereits in Formaten wie "SOKO Hamburg" oder "Familie Dr. Kleist" mitspielte, bestimmte "die Magie der gemeinsamen Theaterarbeit" ihre schauspielerischen Erfolge. Sie trat bereits auf großen Theaterbühnen in Hamburg, Berlin, Bochum und Wien auf.

ARD / Thorsten Jander Cast der 18. Staffel "Rote Rosen"

ARD/Thorsten Jander Martin Luding, "Rote Rosen"-Darsteller

ARD/Thorsten Jander Jana Hora-Goosmann, "Rote Rosen"-Darstellerin

