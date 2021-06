Es ist der krönende Abschluss einer jeden Sing meinen Song-Staffel: die Duettfolge. Nachdem in den vergangenen Wochen Nura (32), Joris (31), Johannes Oerding (39), Gentleman (47), Stefanie Heinzmann (32), DJ BoBo (53) und Ian Hooper ihr musikalisches Können bei Solo-Performances unter Beweis stellen konnten, heißt es nun: Es ist Zeit, sich einen Gesangspartner zu suchen. Aber welche Zweierkonstellationen rocken heute Abend gemeinsam die Bühne der TV-Show?

Den Anfang machen Stefanie und DJ BoBo. Die beiden Schweizer singen "Love Is All Around", den Hit des Eurodance-Kings, den die Popsängerin bereits an seinem Tauschabend zum Besten gegeben hatte. Ihre Nachfolger auf der "Sing meinen Song"-Bühne: Ian und Nura. Die Rapperin und der Mighty-Oaks-Frontmann zaubern aus "Auf der Suche" ein bewegendes Duett. Nach dieser ruhigen Nummer sorgen Nura und DJ BoBo mit "On Fleek" für "Bad Bi*tches Vibes" und bringen alle zum Tanzen. Und es geht weiter mit der Achterbahnfahrt der Gefühle: auch Gentleman und Joris berühren ihre Mitstreiter mit ihrer Version von "Im Schneckenhaus".

Als Nächstes haben Johannes und Stefanie die Ehre. Die beiden performen "Diggin' In The Dirt". Anschließend haben auch DJ BoBo und Ian mit "Storm" die Chance zu zeigen, wie gut ihre Stimmen harmonieren. Danach singen Johannes und Gentleman zusammen "Time Out". Das letzte Duett des Abends und gleichzeitig die letzte Gesangseinlage der Staffel kommt von Joris und Johannes. Mit "An guten Tagen" lassen sie die achte Season von "Sing meinen Song" ausklingen.

TVNOW / Markus Hertrich DJ BoBo und Ian Hooper bei "Sing meinen Song" 2021

TVNOW / Markus Hertrich Nura und Ian Hooper bei "Sing meinen Song" 2021

TVNOW / Markus Hertrich Gentleman und Johannes Oerding bei "Sing meinen Song"

