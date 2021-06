Es wäre eine absolut traumhafte Versöhnung! Allem Anschein nach kommen sich Jennifer Lopez (51) und ihr Ex Ben Affleck (48) nämlich wieder näher. Nachdem sowohl Jennifers Beziehung zu Alex Rodriguez (45) als auch Bens Ehe mit Jennifer Garner (49) in die Brüche ging, lassen die beiden nun alte Zeiten wieder aufleben! Als sie 2002 gerade zusammengekommen waren, stand der Musikvideodreh zu einem von Jens größten Hits an. Viele dürfte überraschen, dass Ben hier einen Gastauftritt hinlegte, der es in sich hatte!

Warte mal, den kenn ich doch...? Richtig erkannt! Ben Affleck ist im Musikvideo zu J.Los Megahit Jenny from the Block zu sehen und scheut sich auch hier nicht, den makellosen Body seiner Liebsten zu liebkosen. Braungebrannt und durchtrainiert verpasst Ben seiner Jen auf einer Yacht einen Kuss auf den Allerwertesten. Damit nicht genug: Er öffnet ihr daraufhin das Bikinioberteil und wird offenbar von einem Paparazzo erwischt – das Bild gefriert kurzzeitig und der Eindruck wird erweckt, dass ein Schnappschuss von der heißen Szene gemacht wurde.

Spielten Jen und Ben hier auf reale Begebenheiten an? Es scheint so! Im Januar erinnerte sich der Oscarpreisträger nämlich im Rahmen des The Hollywood Reporter's Awards Chatter Podcast an die Nachteile einer Promi-Beziehung zurück: "Es gibt immer eine ’Story des Monats’ und meine Dates mit Jennifer Lopez waren die Boulevard-Story schlechthin, als dieses Business so richtig boomte", erklärte er.

