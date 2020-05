Familienzeit bei den Podolskis! Neben seiner Leidenschaft für den Rasensport ist Lukas Podolski (34) vor allem eines wichtig: seine Familie. Mit seiner Frau Monika hat der Fußballer die zwei Kinder Louis und Maya. Die Gesichter seiner Liebsten hält er im Netz zwar stets verdeckt – auf regelmäßige Posts, die ihn zusammen mit seinem Nachwuchs zeigen, verzichtet Lukas aber nicht. Aufnahmen mit der ganzen Familie sind im Feed des Sportlers jedoch eine echte Seltenheit. Umso erfreulicher, dass er seine Community jetzt mit diesem Schnappschuss überrascht.

Auf seinem Instagram-Profil teilt der 34-Jährige ein Foto von einem gemeinsamen Ausflug mit Frau und Kids in seiner Wahlheimat, der Türkei. Die vier Podolskis stehen an einem glasklaren, blau schimmernden See, halten sich an den Händen und schauen auf eine traumhafte Bergkulisse. Wie gewöhnlich sind die Gesichter seiner Sprösslinge nicht zu sehen. Denn Lukas und seine Familie stehen mit dem Rücken zur Kamera. "Family time", lautet die kurze Bildunterschrift zur Aufnahme.

Eine kleine Ausnahme, was die verdeckte Gesichtspartie seiner Kids angeht, hat der WM-Held vor Kurzem aber doch gemacht: In einem Clip, in dem Louis und Maya eine Tanzeinlage vorm Pool einlegten, waren nur ihre Augen hinter dunklen Sonnenbrillen versteckt.

Anzeige

Instagram / poldi_official Lukas Podolski und seine Familie

Anzeige

Instagram / poldi_official Lukas Podolski mit seinem Sohn Louis in Köln

Anzeige

Instagram / poldi_official Lukas Podolski und seine Tochter Maya



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de