Philipp Stehler (33) und seine Freundin haben es sich richtig gut gehen lassen. Ende des vergangenen Jahres machte der ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmer seine Beziehung mit dem Model Vanessa Ciomber offiziell. Wie ernst es zwischen den beiden ist, betonen sie seitdem immer wieder im Netz, indem sie sich gegenseitig emotionale Liebeserklärungen machten. Nun waren Philipp und Vanessa auch zum ersten Mal gemeinsam im Urlaub.

Auf Instagram posteten die beiden eine Reihe von Fotos, die sie bei ihrem romantischen Trip auf der spanischen Insel Ibiza zeigen. Dazu gehört unter anderem auch eine Aufnahme, auf der die Influencer auf einem Daybed liegen und miteinander kuscheln. Neben diesem eher süßen Foto veröffentlichte Vanessa aber auch ein ziemlich heißes Bild, auf dem sie sich oberkörperfrei präsentiert. Ihre Brüste verdeckt Philipp dabei mit seinen Händen.

Das Paar war extra zu Philipps Geburtstag am vergangenen Wochenende in den Süden geflogen. An seinem Ehrentag widmete Vanessa dem einstigen GZSZ-Darsteller unter einem Schnappschuss besonders rührende Worte. "Jeder Tag, den ich mit dir verbringen kann, macht mich glücklich. Auf noch viele weitere unvergessliche Tage und Jahre", schrieb die Berlinerin.

Anzeige

Instagram / vanessaciomber Vanessa Ciomber und Philipp Stehler, Influencer

Anzeige

Instagram / vanessaciomber Philipp Stehler und Vanessa Ciomber

Anzeige

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler und seine Freundin Vanessa im Mai 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de