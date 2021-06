Der Netflix-Hit The Crown begeistert die Fans nicht nur mit den Geschichten rund um die britische Königsfamilie, sondern auch mit den talentierten Darstellern: In der vierten Staffel verkörperten Josh O'Connor (31) und Emma Corrin beispielsweise Prinz Charles (72) und Lady Diana (✝36). In der kommenden Season der Erfolgsserie wird auch der junge Prinz Harry (36) vermehrt zu sehen sein – wenn die Rolle denn dann endlich einmal besetzt wäre: Das "The Crown"-Team findet nämlich einfach keinen passenden Schauspieler für Harry!

Laut einem Bericht von The Sun sei die Suche nach einem Darsteller deswegen so herausfordernd, da es einen Mangel an rothaarigen Schauspielern gäbe. "Die Bosse haben unglaublich hohe Standards, wenn es um die Schauspieler geht, die sie einstellen", erklärte ein Insider. So sei es den Produzenten wichtig, dass die angehenden "The Crown"-Darsteller eine ganze Reihe von Kriterien erfüllen – und diese Liste werde bei einer so wichtigen Rolle wie die des jungen Prinzen Harry natürlich nicht kürzer.

Aus diesem Grund zieht das "The Crown"-Team sogar offenbar ein Umstyling in Betracht, um den Castingprozess zu erleichtern: Falls kein optisch tauglicher Schauspieler gefunden werde, werde eben auf rote Haarfarbe aus der Tube zurückgegriffen. "Sie sind entschlossen, den richtigen Schauspieler zu besetzen und erwägen alle notwendigen Schritte, damit er so aussieht, wie er soll", berichtete der Insider weiter.

Netflix / Des Willie Prinzessin Diana (Emma Corrin) und Prinz Charles (Josh O'Connor) in "The Crown"

Getty Images Prinz Charles und Prinz Harry im Juni 1998

Netflix / Des Willie Prinzessin Diana (Emma Corrin) und Prinz Charles (Josh O'Connor) mit Prinz William in "The Crown"

