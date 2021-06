Roxy spricht Klartext! Das Reality-Sternchen war bis zur vergangenen Folge Teil des Ex on the Beach-Casts. In der Show treffen Singles auf ihre Verflossenen, um entweder reinen Tisch zu schaffen oder dort weiterzumachen, wo sie aufgehört hatten. Doch auch unter den Kandidaten wurde es ziemlich heiß – so soll es sogar zu einer Sexorgie gekommen sein, die die Zuschauer nicht zu sehen bekamen. Doch Roxy klärt nun auf, was anscheinend in jener Nacht passiert ist!

So sollen Celina und Diogo, die hin und wieder ein Techtelmechtel hatten, so wie das Ex-Paar Lara und Prince mit den Ladys Roxy und Vanja im Chaka-Chaka-Room verschwunden sein, erzählte sie ihren Followern auf Instagram. "Es ist komplett eskaliert. Wir hatten alle schon einen ordentlichen Pegel und da ging es dann rund. [...] Da hat jeder mit jedem rumgeknutscht. Vanja ist dann als Erstes gegangen. Ihr war das zu viel – und ich bin auch gegangen, bevor es wild wurde", erklärte Roxy weiter.

Was letztendlich zwischen den anderen Teilnehmern gelaufen ist, wüssten jedoch nur die vier. Roxy scheint die Aktion nicht zu bereuen. "Jeder hat schon mal Dinge im Vollsuff gemacht", rechtfertigte sich die Temptation Island-Bekanntheit. Deswegen bitte sie auch ihre Community, niemanden dafür zu verurteilen.

Anzeige

TVNOW Tommy, Prince und Lara, "Ex on the Beach"-Kandidaten

Anzeige

TVNOW Celina und Diogo bei "Ex on the Beach"

Anzeige

Instagram / _roxytv_ Roxy Zinger, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de