Die Hinweise auf eine Liaison verdichten sich! Bereits seit Monaten halten sich Gerüchte, Tim Stammberger (27) und Laura Michelle seien mehr als nur gute Freunde. Nachdem der ehemalige Bachelorette-Kandidat und die Influencerin Anfang des Jahres verdächtig oft Social-Media-Posts von denselben Orten geteilt hatten, zeigten sich die beiden im März dann erstmals gemeinsam im Netz – und heizten damit Liebesspekulationen an. Ob sie diese mit ihren aktuellen Posts nun bestätigen wollen?

In einer Instagram-Story teilt Tim jetzt einen Schnappschuss, der ihn ganz vertraut bei einem Sonnenbad mit Laura zeigt. Während der einstige Rosenjäger bäuchlings auf einer Decke liegt, macht es sich seine Begleitung auf seinem Hintern gemütlich. Auch in seinem Feed zeigt sich der Polizist jetzt sehr innig mit Laura: Die zwei schauen sich auf einem aktuellen Foto nicht nur ganz verliebt in die Augen – die Blondine fasst dabei außerdem zärtlich an das Knie des Reality-TV-Stars.

Nur wenige Tage vor Tim veröffentlichte auch Laura Bilder auf Instagram, auf denen sie und der Hottie sich vielsagend in die Augen schauen. "Umgib dich mit Menschen, die dich glücklich machen", kommentierte sie ihren Post.

Anzeige

Instagram / tim_stammberger Tim Stammberger und Laura Michelle im Juni 2021

Anzeige

Instagram / tim_stammberger Laura Michelle und Tim Stammberger im Juni 2021

Anzeige

Instagram / lauramichelleee Tim Stammberger und Laura Michelle, 2021

Anzeige

Folgt ihr Tim auf Instagram? Ja klar! Nein, ich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de