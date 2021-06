Anna Heiser (30) meldet sich mit schlechten Neuigkeiten bei ihren Fans. Erst vor wenigen Tagen war im Fernsehen in einem TV-Special über die ehemalige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin, ihren Mann Gerald und ihr gemeinsames Kind sowie über Annas Schwierigkeiten während und nach der Schwangerschaft berichtet worden. Auch jetzt scheint es, was ihre Gesundheit angeht, nicht unbedingt besser zu laufen: Die 30-Jährige hat sich mit dem Coronavirus infiziert!

Eigentlich war die Influencerin davon ausgegangen, dass nur Gerald an der Atemwegserkrankung leide, da er in den vergangenen Tagen einige Symptome zeigte. In ihrer Instagram-Story erklärte Anna aber nun: "Wir haben gestern die Ergebnisse von unserem PCR-Test gekriegt und ironischerweise hieß es, dass Gerald negativ ist und ich positiv bin." Da ihr Liebster jedoch schon länger und vor allem stärkere Krankheitszeichen als sie aufweise, gehen sie – nach Rücksprache mit ihrem Arzt – davon aus, dass sie sich beide das Virus eingefangen haben.

Aus diesem Grund befinden sich die Blondine und der Landwirt nun in Quarantäne. Was ihren rund sechs Monate alten Sohn angeht, ist deshalb nun größte Vorsicht geboten. "Unser Arzt meinte, wir müssen beim Kontakt mit Leon Maske tragen und Hände waschen", verriet die Wahl-Namibianerin

TVNOW Bauer Gerald, Anna Heiser und ihr Sohn bei "Bauer sucht Frau: Gerald und Anna im Babyglück"

Instagram / anna_m._heiser/ Gerald und Anna Heiser im Februar 2020

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser, Influencerin

