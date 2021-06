Ist sie das neue The Voice of Germany-Jurymitglied? Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die langjährigen Coaches Yvonne Catterfeld (41), Stefanie Kloß (36), Rea Garvey (48) und Samu Haber (45) in der diesjährigen Ausgabe der Gesangsshow ihren Juryposten vorübergehend abgeben. Wer stattdessen die Leistungen der angehenden Sänger begutachten soll, ist bislang unklar. Nun gibt es jedoch erste Gerüchte, dass 2021 keine Geringere als Sarah Connor (41) in der Jury sitzen soll!

Wie Bild erfahren haben will, nimmt die 41-Jährige in diesem Jahr neben Nico Santos (28) und Mark Forster (38) am Jurypult Platz. Die zuständigen Sender ProSieben und Sat.1 sollen sich schon jahrelang um die Musikerin bemüht haben. Sarah hatte die Anfragen aber angeblich wegen Zeitmangels angeblich. Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage sei es ihr nun aber möglich, sich der neuen Aufgabe anzunehmen. Neben der Delmenhorsterin soll aber auch noch ein weiterer Juror feststehen – und zwar Johaennes Oerding. Der 39-Jährige war zuletzt bei Sing meinen Song zu sehen und begeisterte mit seinen Performances zahlreiche Zuschauer.

Für Sarah wäre es nicht der erste Auftritt bei "The Voice of Germany". Die vierfache Mutter war bereits im Finale der vergangenen Staffel zu Gast und sang mit der Siegerin Paula Dalla Corte ein Duett. Würdet ihr euch über Sarah in der Jury freuen? Stimmt unten ab!

Anzeige

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Samu Haber, Rea Garvey, Nico Santos, Stefanie Kloß, Yvonne Catterfeld und Mark Forster

Anzeige

Getty Images Johannes Oerding beim Deutschen Radiopreis in Hamburg im September 2015

Anzeige

© ProSiebenSat.1/Richard Hübner Die Coaches von "The Voice of Germany" 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de