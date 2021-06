Eine total entspannte Mutter wird aus Yeliz Koc (27) vermutlich nicht! Aktuell erwartet die Influencerin zusammen mit ihrem Partner Jimi Blue Ochsenknecht (29) ihr erstes Kind. Erst kürzlich wurde sie deshalb von ihrer Familie mit einer Baby-Party überrascht. Als sie das Event Revue passieren ließ, philosophierte sie darüber, was für eine Art von Mama sie für ihre Tochter wohl sein werde: Und zwar eine sogenannte "Helikopter-Mutter".

In ihrer Instagram-Story sprach die ehemalige Bachelor-Kandidatin am Wochenende über ihre Babyparty und darüber, dass sie davon wirklich nichts wusste. Das hätte sie schon fast verwundert, denn eigentlich glaube sie: "Also, ich werde, wenn das Baby da ist, definitiv eine richtige 'Helikopter-Mutter' werden." Als "Helikopter-Eltern" bezeichnet man umgangssprachlich Menschen, die immer um ihre Kinder herumschwirren – wie ein Helikopter –, sie übermäßig beschützen und bei jedem noch so kleinen Problemchen anleiten wollen.

Wie sie darauf kommt, dass sie wohl eine überfürsorgliche Mama sein wird, erklärte Yeliz ihren Followern ebenfalls: "Weil ich das schon bei Luna bin". Ob sie ihr Kind tatsächlich ständig so streng überwachen wird wie ihre Hündin, bleibt noch abzuwarten – Yeliz ist aktuell im sechsten Schwangerschaftsmonat.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

