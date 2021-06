Sie teilt ihr Mamaglück mit ihren Fans! Lauren Bushnell brachte vor Kurzem ihr erstes Kind zur Welt. Gemeinsam mit ihrem Mann Chris Lane (36) ließ die The Bachelor-Gewinnerin ihre Follower an dieser spannenden Reise teilhaben. Jetzt hat das Paar seine erste Woche mit seinem kleinen Sohn Dutton verbracht – Zeit also für ein kleines Update! Lauren teilte daher jetzt ein paar Fotos aus der ersten gemeinsamen Zeit.

Auf Instagram präsentierte Lauren ihren Fans jetzt gleich eine ganze Reihe privater Einblicke: Ob auf Papas Armen, an Mamas Brust oder im Autositz – der kleine Racker macht auf allen Schnappschüssen eine zuckersüße Figur! "Eine Woche mit dir!", schrieb die Blondine unter den Beitrag. Und in dieser Zeit scheint sie jeden einzelnen Tag sehr genossen zu haben.

Auch ihre Fans freuten sich wahnsinnig über den niedlichen Blick in Laurens Alltag. "Diese süßen Wangen, was für eine Schönheit!", schrieb eine verzückte Userin. Viele Herz-Emojis fluteten die Kommentarspalte und innerhalb weniger Stunden erhielt der Post über 200.000 Likes.

Instagram / laurenlane Lauren Bushnell mit ihrem kleinen Sohn im Sommer 2021

Instagram / laurenlane Lauren Bushnells Baby Dutton im Juni 2021

Instagram / laurenlane Lauren Bushnell, Ex-"The Bachelor"-Kandidatin

