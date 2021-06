Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Neil Patrick Harris (48)! Dem Schauspieler gelang der internationale Durchbruch mit der Rolle des Barney Stinson in der US-amerikanischen Sitcom How I Met Your Mother. Die Rolle brachte dem Musicaldarsteller zahlreiche renommierte Preise ein. Doch Neil weiß: Beruflicher Erfolg ist nicht alles. Zu seinem 48. Geburtstag machte der Serienstar jetzt deutlich: Das Beste in seinem Leben sind seine Kinder!

Auf Instagram teilte Neil ein zuckersüßes Foto, das ihn mit seinen Zwillingen Harper Grace (10) und Gideon Scott (10) zeigt. Wie Honigkuchenpferde grinsen die beiden Kids in die Kameralinse, während ihr Papa sie stolz in den Armen hält. "Heute ist mein Geburtstag. Das sind meine zwei Lieblingsgeschenke", schwärmte der 48-Jährige von seinem Nachwuchs.

Im Jahr 2004 lernte Neil seinen heutigen Ehemann, den Schauspieler David Burtka (46), kennen. Sechs Jahre später trug eine Leihmutter für das Paar zweieiige Zwillinge aus, die die Familie des Barney-Stinson-Darstellers perfekt machten. Bevor Neil mit David die Liebe seines Lebens traf, gab er die Hoffnung sogar fast auf, jemals einen passenden Partner zu finden. "Ich erinnere mich, wie ich mit Mitte 20 im Bett lag und dachte, dass ich den Rest meines Lebens Single sein würde", offenbarte er gegenüber dem Out Magazine rückblickend.

Instagram / nph Neil Patrick Harris' Kinder: Harper Grace und Gideon Scott

Getty Images Neil Patrick Harris, Schauspieler

Instagram / nph Neil Patrick Harris und David Burtka

