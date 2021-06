Enrique Iglesias (46) genießt die Zeit mit seinem kleinen Mädchen! Der Schmusesänger ist stolzer Vater von drei Kindern: Gemeinsam mit Freundin Anna Kournikova (40) durfte er 2017 die Zwillinge Lucy und Nicholas willkommen heißen. Erst im vergangenen Jahr stieß dann noch Töchterchen Mary zur Familie hinzu. Inzwischen ist das Nesthäkchen bereits eineinhalb Jahre alt – und begeistert Enriques Fans jetzt auf einem gemeinsamen Selfie mit ihrem Papa!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der "Hero"-Interpret nun einen neuen Vater-Tochter-Schnappschuss. Während der Spanier happy in die Kamera strahlt, scheint Mary noch nicht ganz so überzeugt von dem kleinen Fotoshooting – und hält sich frech die Hand vor den Mund. Die Follower des 46-Jährigen sind bei diesem Anblick hin und weg: "Wie süß", heißt es gleich mehrfach in den Kommentaren.

Schaut man sich das Bild genauer an, scheint die kleine Mary offenbar nach ihrer Mama zu kommen: Genau wie die ehemalige Tennisspielerin ist die Einjährige ein Blondschopf – und hat wohl auch Annas graublaue Augen geerbt. Was meint ihr: Sieht Mary ihrer Mama oder ihrem Papa ähnlicher? Stimmt unten ab!

Getty Images Enrique Iglesias, spanischer Sänger

Instagram / annakournikova Enrique Iglesias' und Anna Kournikovas Tochter im September 2020

Getty Images Anna Kournikova bei einem Event in L.A. im Juli 2011

Sieht Mary eher aus wie ihre Mama oder ihr Papa? Ganz klar wie die Mama! Sie kommt ganz nach dem Papa! Abstimmen Ergebnis anzeigen



