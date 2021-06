Die Fitnessstudios öffnen langsam, aber sicher wieder – und auch viele Stars machen nach der Lockdown-Pause wieder ihr Lieblings-Gym unsicher! Zu ihnen zählt auch Schauspieler Will Smith (52): Der vierfache Grammy-Preisträger will nämlich seine angesammelten Quarantäne-Kilos loswerden und wieder ein paar Muskeln im Fitti aufbauen, nachdem Home Work-outs nicht so gut geklappt haben. Nur leider hat Will total vergessen, wie die ganzen komplizierten Geräte funktionieren...

Via Instagram veröffentlichte der 52-Jährige einen superlustigen und wohl ironisch gemeinten Clip mit dem Titel "Ich versuche mich nach der Quarantäne daran zu erinnern, wie man ein Gym benutzt". Tatsächlich verwendet der supermotivierte Will hier jedes Gerät "falsch": Mal trainiert er mit einem Gerät für die Schultern seine Beine, mal schaukelt er im Sitzen wie ein Kind auf dem Flaschenzug – der eigentlich für die Arme gedacht ist.

Dennoch ist der Men in Black-Star am Ende völlig durchgeschwitzt und witzelt: "Ich spüre das Training an Stellen, die ich noch gar nicht kannte." Seine Fans feiern ihn für seinen Humor – und stimmen ihm zu: "Du bringst es perfekt auf den Punkt: Ich habe auch keine Ahnung mehr vom Gym Game", meint ein Follower. "Ich habe Tränen gelacht und werde ganz genauso aussehen", jubelt ein weiterer.

Instagram / willsmith Will Smith im Fitnessstudio

Instagram / willsmith Will Smith im Gym

Getty Images Will Smith, Filmstar

