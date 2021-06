Gigi Hadid (26) ist stolz! Im September des vergangenen Jahres ist das Model zum ersten Mal Mutter geworden: Gemeinsam mit ihrem Freund Zayn Malik (28) konnte sie ein Mädchen auf der Welt willkommen heißen, die kleine Khai. Seitdem teilt sie mit ihren Fans immer wieder Einblicke in ihr Leben zu dritt – wie auch jetzt: Anlässlich des heutigen Vatertags in Großbritannien und den USA machte Gigi dem ehemaligen One Direction-Mitglied eine süße Liebeserklärung.

Auf Instagram veröffentlichte die 26-Jährige ein Foto, auf dem Zayn beim Schmusen mit seiner Tochter zu sehen ist. "Unsere Khai ist so glücklich, einen Vater zu haben, der sie so sehr liebt und alles dafür tut, sie lachen zu sehen", kommentierte Gigi. Sie sei sehr dankbar für all die Kleinigkeiten, die Khai von ihm habe. "Wir lieben dich so sehr", fasste die Tochter von Yolanda und Mohamed Hadid (72) abschließend zusammen.

Gigi durfte sich bereits vor wenigen Wochen über ihren ersten Muttertag freuen. Unter einer Reihe gemeinsamer Instagram-Bilder mit ihrer Kleinen schwärmte sie: "Die Gerüchte sind wahr: Meine beste Freundin, Lebenssinn, Muse, größter Stolz und Freude! Ich fühle mich so inspiriert davon, deine Mama zu sein, meine Khai." Ihr mittlerweile neun Monate altes Kind erhelle jeden ihrer Tage.

Instagram / gigihadid Zayn Malik mit seiner Tochter Khai

Instagram / gigihadid Gigi Hadid mit ihrer Tochter Khai

ActionPress/Backgrid Zayn Malik und Gigi Hadid mit Tochter Khai

