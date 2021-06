Wie viel nackte Haut erwartet die Die Alm-Fans? Am Donnerstag startet endlich die dritte Staffel der beliebten Reality-TV-Show – und das mit einem vielversprechenden Cast: Neben Mirja du Mont (45), Ioannis Amanatidis (31) und Aaron Hundhausen ist unter anderem auch die Pornodarstellerin Vivian Schmitt mit von der Partie. Aber wie nackt präsentiert sich Vivian eigentlich bei "Die Alm"? Promiflash hat bei der gebürtigen Polin nachgefragt...

"Beim Umziehen habe ich ein oder zwei Mal die Nippel gezeigt – aber mehr auch nicht", stellte Vivian nach den Dreharbeiten im Promiflash-Interview klar und betonte: "Ich habe mich da nicht komplett nackt ausgezogen." Die Blondine habe gewollt, dass die Zuschauer sie auch mal kennenlernen, ohne direkt ihre Brüste zu sehen. Allerdings sei es auf der Alm auch einfach "bitterkalt" gewesen. "Klar, Porno-Star ist man schon – aber man bleibt dann natürlich bedeckt", erklärte sie.

Gerade in Sachen Erotik-Karriere seien die anderen "Die Alm"-Kandidaten dann auch so richtig neugierig gewesen. "Immer wenn ich über meine Branche erzählt habe, haben sie gespannt zugehört und auch Fragen gestellt, weil sie das einfach nicht kannten", berichtete Vivian und hob hervor: "Ich habe da auch ein paar Details verraten, die in der Erotikbranche so abgehen, aber natürlich nichts Schlimmes..."

Anzeige

Instagram / vivian.schmitt Webcam-Girl Vivian Schmitt

Anzeige

Instagram / vivian.schmitt Vivian Schmitt, Pornodarstellerin

Anzeige

Instagram / vivian.schmitt Vivian Schmitt, "Die Alm"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de