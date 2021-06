Jessi Schröders (27) Babybauch wächst und wächst! Gemeinsam mit ihrem Ehemann Nik Schröder (32) erwartet die einstige Bachelor-Kandidatin Nachwuchs. Ein kleines Mädchen, welches den Namen Hailey Emilia tragen wird. Wie sehr sich die werdenden Eltern auf ihr Töchterchen freuen, verdeutlichen sie regelmäßig im Netz. Nun teilte die Influencerin erneut ein Foto des Wachstumsfortschritts – und Jessi bringt ihren kugelrunden Bauch einfach perfekt zur Geltung!

Mittlerweile ist die 27-Jährige in der 30. Schwangerschaftswoche, wie sie unter dem Schnappschuss auf Instagram verrät. Und das ist auch kaum zu übersehen. In einem engen Kleid posiert Jessi vor der Kamera und legt dabei liebevoll die Hände auf ihren schon ziemlich großen Bauch. "Hallo, ich habe einen Fußball verschluckt", scherzt sie in der Bildunterschrift. So langsam merke sie aber an ihrer körperlichen Verfassung, dass sie sich im letzten Trimester befindet.

"Es wird alles etwas schwerer und anstrengender", gab sie vor Kurzem ein ehrliches Update auf Social Media. Doch das scheint Jessi mit dem viel zitierten Schwangerschafts-Glow überstrahlen zu können – findet ihre Community. "Du siehst toll aus" oder auch: "So eine schöne Mami", kommentierten nur zwei der zahlreichen Nutzer.

Instagram / nik_schroeder Jessica und Niklas Schröder, TV-Sternchen

Instagram / jessicooper Jessi Schröder, Influencerin

Instagram / jessicooper Jessica Schröder, Influencerin

