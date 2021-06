Dieses süße Jubiläum dürfte für massig Motivation sorgen! Robert Lewandowski (32) steckt gerade total im EM-Stress. Der FC Bayern München-Spieler stürmt fürs polnische Nationalteam, das eher mittelmäßig in den internationalen Wettbewerb gestartet ist. Nach den ersten Spieltagen hat das Nachbarland erst einen Punkt auf dem Konto – und das soll sich im letzten Gruppenspiel gegen Schweden nun ändern. Bevor Robert am Mittwoch aber um den Sieg kämpft, hat er privat schon jetzt Grund zum Feiern: Der Kicker und seine Frau Anna (32) haben Hochzeitstag!

Auf seinem Instagram-Kanal postete der 32-Jährige ein Foto, das ihn zusammen mit seiner Liebsten zeigt. Die zwei sind 2013 vor den Traualtar getreten, freuen sich also schon über ihr achtjähriges Ehejubiläum. An dem Ehrentag hat Robert ausschließlich liebe Worte für die Brünette. "Alles Liebe zum Hochzeitstag. Was für ein Glück habe ich, dich in meinem Leben zu haben? Du bist meine größte Unterstützung, meine Motivation und meine beste Freundin", schwärmte der Fußballstar.

Sein Eheglück hat das Paar mittlerweile schon längst mit doppeltem Nachwuchs gekrönt. Nach Töchterchen Klara kam im Mai 2020 auch das zweite Kind zur Welt: Baby Laura. Erst vor wenigen Wochen hat die Kleine ihren ersten Geburtstag gefeiert. "Mein kleiner Däumling! Die Zeit fliegt so schnell vorbei! Wir können gar nicht glauben, dass du heute schon ein Jahr alt bist!", schrieb Robert zu diesem Anlass.

Anzeige

Getty Images Fußballer Robert Lewandowski

Anzeige

Instagram / annalewandowskahpba Robert Lewandowski und seine Frau Anna

Anzeige

Instagram / _rl9 Robert Lewandowski mit seiner Tochter Laura im Mai 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de