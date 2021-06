Für sie vergeht die Zeit wie im Flug! Marc Terenzi (42) und Sarah Connor (41) heirateten einst vor aller Augen im TV. Aus ihrer Liebe gingen zwei Kinder hervor, Sohn Tyler (17) und Tochter Summer. Während der musikalische Papa bereits im vergangenen Jahr ein Duett mit seinem Ältesten sang, rückt Summer erst langsam ins Licht der Öffentlichkeit. Jetzt postete Marc mal wieder ein Bild von Summer und sich – denn seine Kleine wird heute schon 15 Jahre alt!

Das Selfie, das der Sänger auf Instagram teilte, zeigt den stolzen Papa neben seiner Tochter. Zumindest ist anzunehmen, dass es sich um Summer handelt – denn sie trägt einen Iron-Man-Helm und gibt ihre Geheimidentität nicht preis. Dass es etwas zu feiern gibt, verraten aber einige Ballons am Bildrand, die sich auch in der goldenen Superheldenmaske spiegeln. Marc schrieb dazu: "Happy Birthday, Summer! Du begeisterst mich täglich mit deinem Style, deiner Herzlichkeit und deiner Leidenschaft!" Er könne gar nicht glauben, dass sie schon 15 sei, fügte der Musiker lachend hinzu.

Auch zu der Maskerade äußerte sich Marc in dem Beitrag. Anscheinend sind Summer die Social-Media-Auftritte nämlich bisher nicht so lieb: "Wie ihr sehen könnt, ist sie wie ich ein echter Avengers-Fan. So finden wir auch immer einen kreativen Weg, sie auf ein Bild zu bekommen."

Getty Images Marc Terenzi und Sarah Connor

Instagram / sarahconnor Sarah Connor und ihre Tochter Summer Antonia Soraya Terenzi im Juni 2020

Instagram / marc_terenzi Summer und ihr Vater Marc Terenzi in Berlin im Juni 2020

