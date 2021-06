Niklas Schröder (32) wird bald Vater – und könnte nicht glücklicher darüber sein! Gemeinsam mit seiner Frau Jessica Schröder (27) erwartet der Ex-Bachelorette-Kandidat sein erstes Kind. Wie die Eltern in spe bereits ausgeplaudert haben, wird es ein kleines Mädchen, das sie Hailey Emilia nennen wollen. Bis sie ihr Töchterchen zum ersten Mal in die Arme schließen können, dauert es inzwischen nicht mehr lange. So langsam, aber sicher ist Papa Nik auch ganz schön aufgeregt...

Via Instagram gab er seinen Fans jetzt einen Einblick in seine Gefühlswelt. "Es geht langsam los: Das Gefühl nicht mehr lange und du wirst Vater", betont Nik. "Nachdem wir angefangen haben, das Kinderzimmer vorzubereiten, ist mir erst klar geworden, dass es nicht mehr so lange ist." Weiter berichtet der Influencer: "Die Wickelkommode hat mir dann gefühlt den Rest gegeben. Man steht davor und denkt sich einfach, wie schön es wird und wie spannend diese Aufgabe ist."

Abschließend schwärmt Nik: "Wir sind voller Vorfreude und bereit, Eltern zu werden. Ich bin bereit, Papa zu werden. Es wird die aufregendste Reise von meiner Frau und mir, die wir je zusammen erleben werden. Ich bin glücklich." Zu seinem emotionalen Text veröffentlichte er ein hübsches neues Pärchenfoto mit seiner schwangeren Frau. Nik und Jessi lächeln sich hier überglücklich an und umfassen ihren Babybauch.

Instagram / nik_schroeder Nik Schröder, Dezember 2019

